Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
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Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar

Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, AKUT ve cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, AKUT ve cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan ve olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile 18-23 Temmuz tarihileri arasında 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği sahillerde ekipler geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların güvenle yüzmesini sağlıyor. Bölgede görev alan AKUT, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları, anında müdahale ederek kurtarıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Kumcağız Sahilinde 3 kişi, Cebeci Plajında ise 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Ekiplerin vatandaşları kurtarmak için saniyelerle yarıştığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. - KOCAELİ

Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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