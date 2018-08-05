Dalgaların Yuttuğu Minik Berrak İçin Yürek Yakan Sözler: Ölüsünü Bulsak Sevineceğiz
İstanbul Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan minik Berrak'ı arama çalışmaları devam ederken bir yakınının "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" sözleri yürekleri dağladı.
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
DALGALARA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU
Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.
DEDE: YARDIM BEKLİYORUZ
Acılı Berrak Subaşı'nın dedesi sadece üstten bir arama olduğunu belirterek, "Yardım bekliyoruz. Sadece dolanıyorlar, acılıyız. 200 kişiye yakın insanım var burada, Kars'tan gelmişler. Bize devlet yardımcı olsun" dedi. Subaşı'nın başka bir yakını da "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" ifadelerini kullandı.
DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Öte yandan sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde de drone'la arama çalışmaları da başlattı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.
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aslında hiç çocuk yapmıyacaksınız,çocuk demek proplem demek.gençlerin durumu içler acısı,kimi eroinden kimi bonzaiden kimi uyuşturucudan ölüyorlar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Klasik Türke bisey olmaz mantigi. Su dalgalara bakarmisiniz bikereCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gün bitince gösterilecek sebep çok olur... Allah yardım etsin sabır versinCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırBÜŞRA: belki ateisttir. Düşünce tahammülü olmayan geri malatyalı. Herkes herkesin yorumunu beğenmek zorunda mı. Malatyanın profiliinide biliyoz1 Yayından KaldırMALATYALI: AMİN KARDEŞİM AMİN! YALNIZ SİZİN YORUMUNUZA 1 TANE EKSİ OY VEREN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ VİCDAN VE MERHAMETTEN YOKSUN ŞİZOFREN RUHLU O DANGALAĞI MERAK EDİYORUM ACABA NASIL BİR RUH HALİNE SAHİP Kİ ALLAH YARDIM ETSİN SABIR VERSİN SÖZÜNE KALKIPTA EKSİ OY VEREBİLİYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL? KENDİSİNE DOKUNAN NEDİR ACABA ÇÖZEMEDİM GİTTİ? KESİN AĞIR BİR RUH HASTASIDIR. . .1 Yayından Kaldır