Dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı.

KASTAMONU (İHA) - Dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, sahil kesiminde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dev dalgalar sahili dövüyor. Dalgalar sebebi ile Cide-Bartın sahil yolu sular altında kaldı.

Yoldan geçen sürücüler ise yoldaki su sebebi ile ilerlemekte güçlük çekiyor.