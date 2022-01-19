Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme - Haberler
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Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme

Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dev dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunun 4 noktasında çökme meydana geldi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dev dalgaların vurduğu Cide- Bartın sahil yolunun 4 noktasında çökme meydana geldi.

Cide'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Sahil yolunun 17'nci kilometresinde Gebeş Mahallesi mevkisinde 4 noktada çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede yaşanan kötü hava koşullarıyla sebebiyle Cide-Bartın kara yolunun 17'nci kilometresinde çöküntüler meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay noktasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak, gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi.


Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme

Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme

Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme

Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme

Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman - Son Dakika Haberleri

Bartın, Güncel, Haber

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