Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos etkisiyle dün 6 metreye ulaşan dalgaların şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Sahildeki sular çekilirken, ortaya 4 tona yakın midye çıktı ve iki ayrı yerde deniz korkulukları kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gündüz saatlerinde hızı 50 ile 80 kilometre arasında seyreden lodos, akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı. Marmara Denizi'nde gündüz saatlerinde oluşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Sahil kenarı su doldu, deniz korkulukları koptu

Akşam saatlerinde hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle bir anda etkisini artıran dalgalar yaklaşık 6 metreye kadar ulaştı. Dalgaların kıyıyı dövmesiyle sahil kenarlarını su basarken, bazı yerlerde denizin kenar korkulukları koptu. Diğer yandan dev dalgalar nedeniyle bazı işletmeciler sandalye ve masalarını toplarken bazı iş yerlerinin masa ve sandalyeleri sular içinde kaldı.

Dalgaların etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Denizde lodosun etkisiyle 6 metreye kadar ulaşan dalgaların etkisiyle beton parçaları koparken, bankların yaklaşık 10 metre sürüklendiği görüldü. Dev dalgaların etkisini kaybetmesi ve sahildeki suların çekilmesinin ardından geriye kalan 4 tona yakın kum ve midye belediye ekiplerince toplanıp kamyonete yüklendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA