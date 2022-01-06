Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Genel

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılarİSTANBUL İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar Sarayburnu Sahili'ne vurdu.

İSTANBUL (İHA) - Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

İSTANBUL İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar Sarayburnu Sahili'ne vurdu. Güneşli havanın tadını çıkarmak için sahilde gezen vatandaşlar kıyıya vuran dalgalarla fotoğraf çekildi.

Sabah saatlerinde İstanbul'da kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Sarayburnu Sahili'nde oluşan dalgalar yer yer şiddetini arttırarak 5 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise dalgalara aldırış etmeden sahilde fotoğraf çektirdi. Kıyıya vuran dalgaları fotoğrafın arka planında görmek isteyenler gelen yüksek dalgalarla ıslandı. Yükselen dalgalar ve fotoğraf çekilen vatandaşların eğlenmesi drone ile havadan görüntülendi.

"Kış ayına göre gayet sıcak"

Sahil kenarında yükselen dalgalarla fotoğraf çekilen bir vatandaş, "Geziyoruz. Hava güzel değerlendiriyoruz. Kış ayına göre gayet sıcak. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Biraz da rüzgar var. Feribota da bineceğiz" dedi.

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title