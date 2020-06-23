Dalgaların dövdüğü kayalık alanda tehlikeli deniz keyfi Dalgaların dövdüğü kayalık alanda tehlikeli deniz keyfi Saatte 34 kilometre hızdaki rüzgarın oluşturduğu dalgalara karşın, kaygan ve keskin kayalıklara tırmanan çocuklar yürekleri ağza getirdi Antalya'da saatteki hızı 34 kilometreye varan rüzgarlı hava, denize girmek isteyenlere engel olmadı.

Dalgaların dövdüğü kayalık alanda tehlikeli deniz keyfi

Saatte 34 kilometre hızdaki rüzgarın oluşturduğu dalgalara karşın, kaygan ve keskin kayalıklara tırmanan çocuklar yürekleri ağza getirdi

ANTALYA - Antalya'da saatteki hızı 34 kilometreye varan rüzgarlı hava, denize girmek isteyenlere engel olmadı. Vatandaşlar, dünyaca ünlü sahilde dalgalara karşın denize girerken, bir gurup çocuğun dalgaların dövdüğü kayalık alandaki tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi.

Sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, bugün sabah saatlerinde başlayan rüzgarlı hava öğleden sonra etkisini arttırarak saatteki hızını 34 kilometreye kadar çıkardı. Kentteki vatandaşlarla tatilciler, rüzgarlı havaya aldırış etmeyip 2 metrelik dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı. Tatilciler dalgalara karşın denize girerken zorlandığı gözlenirken, varyant kısmında dalgaların dövdüğü kayalık alana çıkan aralarında gençlerin de bulunduğu 5-10 kişilik bir gurup çocuğun tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi.

Kaygan ve keskin kayalıklardan atlayışlar yapan çocuklar, tekrar atlamak için tırmandıkları kayalıklarda zaman zaman dalgaların etkisiyle dengelerini kaybetti.

Kaynak: İHA