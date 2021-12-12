DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİLER

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİNİN kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da onlarca kişi sahilde oluşan dalgaları izlemeye gitti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kentte ve denizde fırtınaya karşı uyardığı Antalya'da, rüzgarın hızı 20 kilometreye, denizde ise 36 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgaları izlemek isteyenler sahile geldi. Kimileri sahile inerek dalgaları yakından izleyip fotoğraf çekti, kimileri sahil bandı üzerinden oturarak manzarayı izledi. Güneşi fırsat bilenler güneşlenmek için kumların üzerine yatarken, dalgalara aldırış etmeden yürümek isteyen bazıları ise üzerlerine gelen dalgalardan koşarak kaçtı. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöpler de sahile vurdu. Rüzgarın bugün akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin, yine aynı saatlerde yağmurun etkili olmasının beklendiği kaydedildi.