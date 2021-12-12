DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİLER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİNİN kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da onlarca kişi sahilde oluşan dalgaları izlemeye gitti.

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİNİN kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da onlarca kişi sahilde oluşan dalgaları izlemeye gitti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kentte ve denizde fırtınaya karşı uyardığı Antalya'da, rüzgarın hızı 20 kilometreye, denizde ise 36 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgaları izlemek isteyenler sahile geldi. Kimileri sahile inerek dalgaları yakından izleyip fotoğraf çekti, kimileri sahil bandı üzerinden oturarak manzarayı izledi. Güneşi fırsat bilenler güneşlenmek için kumların üzerine yatarken, dalgalara aldırış etmeden yürümek isteyen bazıları ise üzerlerine gelen dalgalardan koşarak kaçtı. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöpler de sahile vurdu. Rüzgarın bugün akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin, yine aynı saatlerde yağmurun etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİLER

DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİLER

DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİLER

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

 Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

 İstanbul bahar havasına veda ediyor, çarşamba günü kar geliyor

İstanbul bahar havasına veda ediyor, çarşamba günü kar geliyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title