Dalgalara kapılan 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı; o anlar kamerada

BARTIN'ın Büyükkızılkum sahilinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

BARTIN'ın Büyükkızılkum sahilinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükkızılkum köyü sahilinde yaşandı. Ankara'dan tatil için plaja gelen 2 genç kız bir anda dalgalara kapılarak, açığa sürüklenmeye başladı. Yardım çığlıkları üzerine plajda bekleyen cankurtaranlar suya atladı. Cankurtaranlar zor da olsa 2 genç kıza ulaşmayı başardı. Kurtarılan 2 kişi kumsala çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızların kurtarılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar