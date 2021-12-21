Dalgalar ve İzler Filmi
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Dalgalar ve İzler, bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren Suna ve kızı Funda'nın hikâyesini anlatıyor.
Kocasının ölümünden sonra Suna ve kızı Funda’nın hayat sınavı başlar. Anne kız yaşam otobüsüne binmiş her durakta darbe almışlardır. Bir türlü ikna edilemeyen ablası, zorluklar içerisindeki annesi bile onlara çare olamaz. Suna, varlıklı olduğu dönemde aldığı eşyalarını satarak ayakta kalmaya çalışır. Son durakta neler olacağını onlarda bilmeden yol almaya devam ederler. Dalgalar, anne ve kızının yaşadığı kötü izleri silmeye yetecek midir?
Yönetmen: Emre Kavruk
Senaryo: Yasemin Zorlu, Ayhan Zorlu
Oyuncular: Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar, Hülya Duyar
Filmin Türü: Dram
Orijinal Adı: Dalgalar ve İzler
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 24.12.2021
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