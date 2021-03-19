Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı
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Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı

19.03.2021 02:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:57

Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle liman mevkisinde dalgalar mendireği aştı.

Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle liman mevkisinde dalgalar mendireği aştı. Açıkta bekleyen bir yük gemisi ise adeta beşik gibi sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülkenin bir çok yerinde yağışın etkili olacağı ve fırtınanın etkisini sürdüreceğini duyurmasının ardından Zonguldak'ta da sabah saatlerinde Liman Caddesi'nde rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı. Zaman zaman 7 metre yüksekliğindeki dalgakırana ulaştı.

Balıkçı tekneleri liman içine demirlerken açıkta bekleyen iki yük gemisinden biri adeta beşik gibi sallandı. Rüzgarın hızının saatte 10 ila 13 kilometre arasında etkisini göstermesi beklenirken nem oranının yüzde 87, yağış oranının ise yüzde 83 olduğu belirtildi.

Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı
Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı
Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı
Dalgalar mendireği aştı, yük gemisi beşik gibi sallandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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