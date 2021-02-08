Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
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Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı

08.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:13
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı

İSTANBUL için fırtına uyarısı yapılırken, dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı.

İSTANBUL için fırtına uyarısı yapılırken, dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkisini göstermeye başladı. Avcılar sahilinde dalgalar kayaları dövmeye başlarken, yürüyüşe çıkanların ilgisini çekti. 


Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı
Dalgalar, Avcılar sahilini dövmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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