Dalgakıranların arasına düşen 2 kişiyi itfaiye kurtardı DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde limanda dalgakıranların arasına düşüp, mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde limanda dalgakıranların arasına düşüp, mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakoca liman mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'da etkili olan yağış ve fırtınayla birlikte Karadeniz'de dalgalar da yükseldi. Liman mevkiinde dalgalardan kaçmaya çalışan 2 kişi, dalgakıranların arasına düştü Mahsur kalan ve yaralanan 2 kişiden biri durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. İki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA