Dalgakıran: “Ayrımı yapılmaksızın, tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz”
Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler arasında makine sektörünün olmamasını eleştiren MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, "Türkiye'de sektör ayrımı yapılmaksızın, hiçbir istisna olmadan tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz" dedi.
03.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:47
Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler arasında makine sektörünün olmamasını eleştiren MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, "Türkiye'de sektör ayrımı yapılmaksızın, hiçbir istisna olmadan tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com