Dalgakıran: “Ayrımı yapılmaksızın, tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz” Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler arasında makine sektörünün olmamasını eleştiren MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, "Türkiye'de sektör ayrımı yapılmaksızın, hiçbir istisna olmadan tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz" dedi.

Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler arasında makine sektörünün olmamasını eleştiren MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, "Türkiye'de sektör ayrımı yapılmaksızın, hiçbir istisna olmadan tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com