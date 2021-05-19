Dalga Sörfü Milli Takımı Olimpiyat Seçmeleri final etabında yarışacak
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Dalga Sörfü Milli Takımı Olimpiyat Seçmeleri final etabında yarışacak

Dalga Sörfü Milli Takımı Olimpiyat Seçmeleri final etabında yarışacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dalga Sörfü Milli Takımı, Olimpiyat Seçmeleri final etabı için yola çıkıyor.

Dalga Sörfü Milli Takımı, Olimpiyat Seçmeleri final etabı için yola çıkıyor.

El Salvador'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Tunç Üçyıldız, Yasin Pehlivan, Aleyna Hadımoğlu temsil edecek. 29 Mayıs'ta başlayacak şampiyona 6 Haziran'da sona erecek.

İlk etabı Japonya'da geçtiğimiz sene yapılan olimpik kota mücadelesinde milli takım, final etabına katılmaya hak kazanmıştı. Tüm ülkelerin en iyi sporcularının katılacağı bu şampiyonaya ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa yerini alacak dalga sörfü sporuna ilgi büyük.

Dalga Sörfü Asbaşkanı Hürol Şengül, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacağını belirterek, "Bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteği sayesinde ilk defa 2012'de Türkiye Şampiyonası ile meşalesini yaktığımız Dalga Sörfü sporunda kısa zamanda çok yol katettik. Bu final etabında da amacımız ülkemize olimpik kota kazandırmak, sporun gelişimi ve yeni nesiller için çıtayı en yukarılara taşıyabilmek. Çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm yetkililere ve Türkiye'deki tüm sörf severlere teşekkür ederiz" dedi.


Dalga Sörfü Milli Takımı Olimpiyat Seçmeleri final etabında yarışacak
Dalga Sörfü Milli Takımı Olimpiyat Seçmeleri final etabında yarışacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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