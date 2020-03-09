Daley Blind'in Sahalara Dönüşü Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.

Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü. Kaynak: Dugout