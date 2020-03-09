Daley Blind'in Sahalara Dönüşü
Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.
Kaynak: Dugout