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Ajax, Spor

Daley Blind'in Sahalara Dönüşü

Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21

Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunun ardından konan kalp ritimsizliği teşhisi sebebiyle sahalardan birkaç ay uzak kaldı. Tedavi olan ve eski formuna kavuşan Blind, 2019-20 sezonuna eskisinden daha güçlü döndü.

Daley Blind'in Sahalara Dönüşü
Kaynak: Dugout

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