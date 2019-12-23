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Daley Blind'in Harika Golü

Eredivisie ekiplerinden Ajax forması giyen Daley Blind, takımının 2018-19 sezonunda De Graafschap'ı ağırladığı maçta ceza sahasının dışından yaptığı bu harika vuruşla rakibine karşı farkı beşe çıkaran golü kaydetti. Blind'in iki gol daha atarak hat-trick yaptığı maçta, Ajax rakibini 8-0'le sahadan süpürdü.

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

Eredivisie ekiplerinden forması giyen Daley Blind, takımının 2018-19 sezonunda de Graafschap'ı ağırladığı maçta ceza sahasının dışından yaptığı bu harika vuruşla rakibine karşı farkı beşe çıkaran golü kaydetti. Blind'in iki gol daha atarak hat-trick yaptığı maçta, Ajax rakibini 8-0'le sahadan süpürdü.

Kaynak: Dugout

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