Daley Blind'in Harika Golü

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

Eredivisie ekiplerinden Ajax forması giyen Daley Blind, takımının 2018-19 sezonunda de Graafschap'ı ağırladığı maçta ceza sahasının dışından yaptığı bu harika vuruşla rakibine karşı farkı beşe çıkaran golü kaydetti. Blind'in iki gol daha atarak hat-trick yaptığı maçta, Ajax rakibini 8-0'le sahadan süpürdü.