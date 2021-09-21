Dalca'nın lezzetli suyuna yeni çeşme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra Dalca Mahallesi'nde zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen çeşme yeniden yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Suyunun lezzetli olması dolayısıyla çevre illerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği çeşme, yeni görüntüsüyle göz doldurdu. Muhtar ve köy sakinleri çevre illerden bile gelenlerin olduğu çeşme için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

KANDIRA DALCA'DAKİ ÇEŞME YENİLENDİ

Büyükşehir, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunarken, zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Kandıra Dalca Mahallesi'nde kullanılamaz durumdaki çeşme yıkılarak, yeniden yapıldı.

MUHTAR AKTİF'TEN BAŞVURDU

Dalca Mahallesi'nde 1991'de Fettane Nine adına yaptırılan çeşme, zamanla yıprandı ve su deposunda oluşan çatlaklar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Mahalle muhtarı Mehmet Efe, durumu "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden, Büyükşehir Belediyesi'ne ileterek, yeni bir çeşme yapılmasını talep etti.

SU DEPOSU DA YAPILDI

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin, kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. Proje kapsamında yıkılarak, yeniden yapılan çeşmeye yaklaşık 20 metreküp kapasiteli su deposu konuldu. Traverten ile kaplanan ve kayrak taşıyla süslenen çeşme güzel bir görünüme kavuşturularak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

ÇEVRE İLLERDEN GELEN VAR

İçimi hafif ve tadının lezzetli olması dolayısıyla Kocaeli'nin ilçelerinden ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Kandıra'ya tatile giden vatandaşların geçerken uğrak yeri olan, bidonlarına su doldurmak için sıraya girdiği çeşme, yeni görüntüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Dalca Mahalle Muhtarı Mehmet Efe, 1991 yılında yapılan çeşmenin su deposunda kaçaklar olduğunu ve zamanla kullanılmaz hale geldiğini belirterek, mahalleye güzel bir çeşme kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin yeni yapılan çeşmeyi çok beğendiğini ve büyük bir eksikliğin giderildiğini anlatan Efe, "Kocaeli'nin ilçelerinden, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatil için gelen insanlar, suyunun tatlı olması dolayısıyla çeşmeden su alıyorlar. Özellikle yaz aylarında çeşmemizden istifa ediyorlar. Suyun kireçsiz olması, vatandaşların bu suyu tercih etmesinden en önemli etken. Böyle hizmetleri her zaman bekliyoruz" diye konuştu.

"SU SIKINTISI ÇEKMEYECEĞİZ"

Mahalle sakinlerinden Erdal Ören de çeşmenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek, güzel bir görünüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evim, çeşmenin hemen yakınında. Özellikle yaz aylarında su sıkıntımız oluyordu. Yeni yapılan çeşmeden sonra inşallah mahallemizde su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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