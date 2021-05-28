Dalbastı kirazında verim düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dalbastı kirazında verim düştü

Dalbastı kirazında verim düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya'nın tescilli dalbastı kirazında ani hava değişimleri nedeniyle rekoltenin yaklaşık yüzde 90 seviyesinde düştüğünü söyledi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya'nın tescilli dalbastı kirazında ani hava değişimleri nedeniyle rekoltenin yaklaşık yüzde 90 seviyesinde düştüğünü söyledi.

Malatya'da birçok ailenin geçim kaynağı olan ve aromasıyla en lezzetli kirazlar arasında olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında bu yıl korkulan oldu. Ani hava değişimleri nedeniyle üretimde geçen yıla oranla büyük gerileme yaşandı. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, dalbastı kirazı üreten çiftçilerinin maddi olarak destek beklediklerini belirterek "İhracatçılar arıyor kirazımız yok diyemiyoruz. Dalbastı kirazı son yılarda büyük ilgi görüyordu. İhracatçılar buradan çok kiraz alıyordu ancak bu sene kiraz rekoltemiz yüzde 90-95 seviyesinde düştü. Ben bu noktada çiftçilerimize destek istiyorum. Bu yıl üretici kirazdan para kazanamayacak. Dolayısıyla bu yıl ağaçlarına bakım yapması biraz zor. Eğer devlet çiftçiye destek vermezse çiftçi ağaçlarına bakım yapmaz ve seneye hiç ürün olmaz. O yüzden destek bekliyoruz" dedi.

Verimin düşmesinin sebebinin hava değişimleri olduğunu belirten Solmaz, "Bu sene mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık oldu bunun yanında hava çok dengesizdi. Bu yüzden çiçekler kurudu ve dibine düştü" diye konuştu. - MALATYA

Dalbastı kirazında verim düştü
Dalbastı kirazında verim düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dalbastı kirazında verim düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 14:02:43. #1.16#

title