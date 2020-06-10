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Dalbastı Kirazında hasat zamanı

Dalbastı Kirazında hasat zamanı Yeşilyurt kirazı kalitesiyle bu yıl öne çıkıyor Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret belgesi ile öne çıkan 'Dalbastı' kirazında hasat dönemi başladı.

10.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:41

Dalbastı Kirazında hasat zamanı

Yeşilyurt kirazı kalitesiyle bu yıl öne çıkıyor

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret belgesi ile öne çıkan 'Dalbastı' kirazında hasat dönemi başladı. Kendine özgü araması ile bilinen 'Dalbastı' kirazında bu yıl kalite ise oldukça yüksek.

Malatya'nın kayısısından sonra en önemli ürünlerinden biri olan Yeşilyurt kirazlarında hasat dönemi başladı. Kendine özgü aroma ve tadıyla 2017 yılında Coğrafi İşaret tescilli olan 'Dalbastı' olarak bilinen kirazlarda meşakkatli bir hasat dönemine başlanıldı. Bazı bölgelerde başlayan hasatlarda, üreticiler dallardaki kirazlar tek tek sapları ile kopararak sepetlere dolduruyor. Oldukça zorlu bir hasat dönemi sonrası tüketiciye ulaşan Dalbastı Kirazının fiyatı tarlada 5-6 lira bandında alıcı bulurken, tezgahlarda ise 10 liradan alıcı buluyor.

Yurt içi ve yurt dışı pazarında da ilgi gören Yeşilyurt kirazının bu yıl kalitenin yüksek olduğunu ifade eden kiraz üreticileri, dalbastı kirazının yeni hasadına başlanıldığını ve tüketicilerin ürünü alırken buna dikkat etmelerini istiyor.

Yeşilyurt ilçesinde uzun yıllardır kiraz üreticiliği yapan çiftçi Mehmet Ali Özendi, hasat döneminin bolluk ve bereket getirmesini dileyerek, "İyi paraya satarsak eğer emeğimizin de karşılığını alacağız" dedi.

Bu yıl Yeşilyurt Dalbastı kirazının kaliteli olduğunu ve herkesin rahatlıkla tüketebileceğini ifade eden Özendi, "Aroması diğer illerdeki kirazlara göre çok daha iyi. Nasıl Malatya'mızın kayısısı dünyaca ünlüyse Yeşilyurt'umuzunda kirazı ünlüdür" ifadelerine yer verdi.

Hasat döneminde işçi bulmakta da zorlandıklarını dile getiren Özendi, kiraz hasadının büyük emek isteyen bir iş olduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle özellikle meyve tüketiminin de artığını ifade eden üretici Özendi, kiraza da talebin yüksek olduğunu dile getirdi.

İlçeye bağlı Gündüzbey Mahallesinde 60 dönümlük alanda kiraz üretimi yapan Süleyman Erkişi'de, dalbastı kirazının şuanda 5-6 lira bandından üreticiden alındığını ifade etti. Zorlu bir hasat dönemine girdiklerini ifade eden Erkişi, "Zahmetli bir işçiliği var. Dallardan tek tek koparıyoruz sapıyla birlikte. Dalbastı kirazımızın aroması diğer bölgelerdeki kirazlara göre çok farklı" şeklinde konuştu.

Dalbastı da hasadın başlaması ile birlikte ilk ürünlerde ilçeden geçen yol üzerinde satılmaya başlanıldı. Kiraz satıcısı Muharrem Teştepe, hasat döneminin başladığını ve ilk mahsulleri satışa çıkardıklarını ifade etti. Malatya-Çelikhan yolu üzerinde kurdukları tezgah ile dalından yeni koparılan kirazları tüketicilere sunduklarını ifade eden Taştepe, bu yıl oldukça kaliteli olan dalbastı kirazlarının ilgi gördüğünü söyledi.

İsteyen müşterilerine kargo ile Yeşilyurt kirazını gönderdiklerini de söyleyen Taştepe, "Aroması ile Türkiye'nin hiç bir yerinde bu tadı bulamazsınız" dedi.

Dalbastı Kirazında hasat zamanı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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