Dalaman yeni bir turizm alanına kavuşacak
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Dalaman yeni bir turizm alanına kavuşacak

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Dalaman yeni bir turizm alanına kavuşacak

Dalaman ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde yer alan 5 bin 849 dekar alan Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek turizme kazandırıldı.

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Dalaman ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde yer alan 5 bin 849 dekar alan Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek turizme kazandırıldı.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, yaptığı yazılı açıklamada, İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ifade ettikleri Dalaman sahil bandında Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde yer alan 5 bin 849 dekar alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek turizme açılması hususunun onaylandığını, Dalaman'ın artık yeni bir turizm alanına kavuşacağını bildirdi.

Söz konusu alanda 3 golf sahası yapılacağını, hem 12 ay turizmin hem de satın alma seviyesi yüksek turistin gelmesinin önünün açlığını ifa eden Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bunun yanında bölgemizde yetişen tarım ürünlerine de daha kolay pazar bulma imkanı sağlanmış olacak. Bölgede yeni yapılacak tesislerde en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacak ve Dalaman Havalimanı 12 ay hizmet verir duruma gelecek. Dalaman'ımıza ve Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun. İlimize gelecek her hizmette desteğini ve olurlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ilimiz ve Dalaman'ımız adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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