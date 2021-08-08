Dalaman yangın söndürüldü mü? 8 Ağustos Muğla Dalaman'daki yangın havalimanına mı sıçradı?

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalimanına 500 metre mesafede başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman Havalimanı'ndaki yolcular, yangını korku dolu gözlerle izledi. Bunun ardından vatandaşlar yangın havalimanına sıçradı mı merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son dakika gelen haberlere göre ise Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıktı. Peki, Dalaman yangın söndürüldü mü? Muğla Dalaman yangın havalimanına mı sıçradı? Dalaman'daki yangın havalimanına yakın mı? İşte detaylar...

DALAMAN'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalimanına 500 metre mesafede başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman Havalimanı'ndaki yolcular, yangını korku dolu gözlerle izledi.

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

DALAMAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Diğer yandan yerleşim yerlerine çok yakın olan Dalaman Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta başlayan yangına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyordu. Çok sayıda helikopter ve uçağın müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alındı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dalaman Havalimanı'nın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Sabah'ın haberine göre, memleketlerine dönmek için Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular, seyahat saatlerinin gelmesini beklerken yan taraftaki ormandan çıkan dumanları korku dolu gözlerle izledi.

YANGIN HAVALİMANINA SIÇRADI MI?

Havalimanına 500 metre mesafede başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman Havalimanı'ndaki yolcular, yangını korku dolu gözlerle izledi.

Muğla Dalaman'daki yangın havalimanına sıçramadı. Yangın aklaşık 1,5 saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alındı.