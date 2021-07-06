Dalaman Tenis Kulübü Başkanı, Antrenörü ile Aileleri, Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan'ı Makamında Ziyaret Etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Ulusal Düzeyde 8-9-10 Yaş yaz Kupası Tenis Turnuvası, 21. 06. 2021 tarihinde Muğla'da düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu Ulusal Düzeyde 8-9-10 Yaş yaz Kupası Tenis Turnuvası, 21. 06. 2021 tarihinde Muğla'da düzenlendi. Toplamda 15 farklı ilden 150 sporcunun katıldığı turnuvada derece giren sporcularımız, Dalaman Tenis Kulübü Başkanı, Antrenörü ile Aileleri, Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti. Ziyarette Dalaman Gençlik Spor ve İlçe Müdürü de hazır bulundu.

Dalaman Tenis Kulübü Sporcularından; 8 yaş kategorisinde Nisan ayında düzenlenen turnuvada 3. (üçüncü) olan Deren KİRTİK ile 21 Haziran'da düzenlenen turnuvada; Karan BALCI 1. (birinci), Mete ÇELİK 2. (ikinci) oldu. Dereceye giren sporcularımıza Kaymakamımız Sayın GÜLDOĞAN; hediyelerini vererek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre