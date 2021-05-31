"Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" Projesi, Turizm Amaçlı Kamp ve Eğitim Merkezi Yapılacak Alanda İncelemelerde Bulunuldu.

Bölgemizdeki rafting faaliyetlerinin turizme kazandırılması Alternatif Turizm aktiviteleri ile turizmin 12 aya yayılması, spor turizminin gelişimi, bölgemizin turizm açısından sürdürülebilir kalkınması, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi amacıyla Kaymakamlığımız...