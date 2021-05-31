"Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" Projesi, Turizm Amaçlı Kamp ve Eğitim Merkezi Yapılacak Alanda İncelemelerde Bulunuldu.
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"Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" Projesi, Turizm Amaçlı Kamp ve Eğitim Merkezi Yapılacak Alanda İncelemelerde Bulunuldu.

'Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor' Projesi, Turizm Amaçlı Kamp ve Eğitim Merkezi Yapılacak Alanda İncelemelerde Bulunuldu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Bölgemizdeki rafting faaliyetlerinin turizme kazandırılması Alternatif Turizm aktiviteleri ile turizmin 12 aya yayılması, spor turizminin gelişimi, bölgemizin turizm açısından sürdürülebilir kalkınması, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi amacıyla Kaymakamlığımız...

Bölgemizdeki rafting faaliyetlerinin turizme kazandırılması Alternatif Turizm aktiviteleri ile turizmin 12 aya yayılması, spor turizminin gelişimi, bölgemizin turizm açısından sürdürülebilir kalkınması, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi amacıyla Kaymakamlığımız ve Dalaman Belediyesi ile ortaklaşa hazırlanan "DALAMAN TARİHİ ATATÜRK KÖPRÜSÜ RAFTİNGLE BULUŞUYOR" projesi, turizm amaçlı kamp ve eğitim merkezi yapılacak alanda;

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN ile birlikte Dalaman Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ ve Aydın DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İLTER incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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"Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" Projesi, Turizm Amaçlı Kamp ve Eğitim Merkezi Yapılacak Alanda İncelemelerde Bulunuldu. - Haberler
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