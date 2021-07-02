Dalaman Mopak Yangını Açıklaması

Bilindiği üzere Dalaman İlçemizde bulunan MOPAK Kağıt Fabrikasında 25 Haziran'da yangın olayı meydana gelmiştir.

Bilindiği üzere Dalaman İlçemizde bulunan MOPAK Kağıt Fabrikasında 25 Haziran'da yangın olayı meydana gelmiştir.

Dalaman İlçesi MOPAK Kağıt Fabrikası'nda 25 Haziran 2021 saat 11. 40'da yangın ihbarı gelmiş kısa sürede itfaiye ekipleri yangına Dalaman İtfaiye Grup Amirliği 5 araç, 15 personel, Ortaca Grup Amirliğinden 3 araç 6 personel, Köyceğiz, Menteşe, Fethiye Grup Amirliklerinden 1'er araç 2'şer personel ile takviye edilmiştir. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmış buna rağmen yangın aynı gün gece saatlerinde söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanmıştır.

26. 06. 2021 tarihinde ise saat 13. 20 sıralarında yine Mopak kağıt fabrikasından yangın ihbarı alınmış bu sefer yangının kağıt kimyasal atık depolanan bölümde etkili olduğu anlaşılmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 12 araç ve 35 personel ile yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kesintisiz 7/24 devam ettirilmiştir.

MOPAK fabrikasında 100 dekarlık alanda, kağıt, plastik vb. kimyasal atıklar kontrolsüz ve düzensiz şekilde yer yer 3 ile 4 metrelik yığınlar halinde atıldığından itfaiye araçları bu alana girmekte zorlanmış ve iş makineleri yardımı ile yangına 24 saat kesintisiz müdahale edilmiştir. Bir yandan soğutma çalışmalarını devam eden ekipler diğer yandan için için yanan kağıt atıklarını söndürmek için mücadele etmiştir.

MOPAK Kağıt fabrikası 17. 06. 2009 tarihinde 454 sayı ile Mülga Muğla İl Özel İdaresi, Sağlık İşleri Müdürlüğünce 1. sınıf gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ruhsatlandırılmıştır.

Ayrıca Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Mopak Kağıt Karton San Tic A. Ş 'nin 20. 02. 2009 tarihinde düzenlenmiş A GRUBU EMİSYON İZİN BELGESİ' de bulunmaktadır.

MOPAK Kağıt Karton San ve Tic . A. Ş. ait fabrika 2872 sayılı Çevre Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-(1 ) Listesinde yer alan Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler kapsamında bulunmaktadır.

Bu kapsamda; söz konusu tesise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında (işletmenin hava emisyon, derin deniz deşarj ve ambalaj atığı geri kazanım konularında) izin ve lisans belgesi düzenlenmiştir.

Bununla birlikte söz konusu tesis kapsamında bulunan Yakma Tesisi ve Kojenerasyon Tesisi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 06. 05. 2020 Tarihli Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

Bu nedenlerle; söz konusu işletme Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan ÇED Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve İzin Lisan Yönetmeliği ve Çevre Denetim Yönetmeliği hükümlerine tabii bir işletmedir.

Söz konusu işletmeye ait atık depolama alanında bulunan atıkların kontrolsüzce yanması neticesinde oluşan yangın sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce işletmede yapılan denetimde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzensiz, kontrolsüz ve birbirine karışık vaziyette biriktirildiğinin tespit edilmesi, ayrıca Çevre İzin ve Lisan Belgesi kapsamı dışında atık kabulü yapması nedeniyle işletmeye ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyemizce İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ kapsamında işletme faaliyeti durdurulmuştur.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün fabrikanın kapatılması ile ilgili yazısı 29. 06. 2021 tarihinde saat 15. 18'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ulaşmıştır. Daha sonra Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından gerekli yasal prosedür hızla tamamlanmıştır. İşlemlerin ardından Zabıta ekipleri MOPAK kağıt Fabrikasını Emniyet ekipleri desteği ile birlikte saat 19. 30'da mühürlemiştir.

Yangın sonrası hava kirliliğinin vatandaşlarımızın sağlığına etki edecek bir durum oluşturup oluşturmadığına yönelik kamuoyu bilgilendirme sorumluluğu ise Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nin Kamuoyunun Bilgilendirilmesi başlıklı 13. (3) Maddesinde "Bakanlık ve il çevre ve orman müdürlükleri, uyarı eşiğinin tahmini veya fiili aşımları ile ilgili bilginin kamuoyuna ve sağlık kuruluşlarına zamanında verilmesini sağlar" hükümlerine istinaden yetki Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aittir.

Sonuç olarak; söz konusu tesisin ruhsatı 2009 yılında Mülga Muğla İl Özel İdaresi tarafından düzenlenmiştir. Bu tip işletmelere ait tüm denetim ve uygun olmayan durumlarının tespiti ile gerekli müeyyidenin uygulanması görev ve sorumluluğu ilgili mevzuat gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Yine yangın sonrasında oluşan hava kirliliğinin tespiti ve kamuoyunun bilgilendirilmesi görev ve sorumluluğu da ilgili mevzuat gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Bir daha benzerlerinin yaşanmamasını ümit ettiğimiz bu olayda Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleriyle görev ve sorumluluğu tarafımıza verilmiş konulara ait çalışmalarını eksiksiz yerine getirdiğini belirtir kamuoyuna saygılarımızı sunarız.

Kaynak: Habermetre