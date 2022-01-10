Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta gazetecilerle bir araya geldi

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gazetecilerle kahvaltı programında buluşan Yakuta, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yakuta, gazetecilerin her konuda toplumu aydınlatmak gibi önemli bir kamu görevi ifa ettiklerini söyledi.

Yakuta ve gazeteciler, program sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

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