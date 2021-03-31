Dalaman Havalimanından eğitime destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalaman Havalimanından eğitime destek

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Dalaman Havalimanından eğitime destek

Dalaman Kaymakamlığı tarafından koordine edilerek yürütülen "Bu Okulda Fark Var Dalaman" projesi kapsamında YDA Dalaman Havalimanı bir okula müzik aletleri yardımında bulundu.

Dalaman Kaymakamlığı tarafından koordine edilerek yürütülen "Bu Okulda Fark Var Dalaman" projesi kapsamında YDA Dalaman Havalimanı bir okula müzik aletleri yardımında bulundu.

Dalaman Şerefler İlköğretim Okulunda düzenlenen Kütüphane Haftası kutlamalarında Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'a teşekkür plaketi verildi.

Törende konuşan Ayaz, Dalaman'ın ve bölgenin gelişmesine yönelik her daim destek vermekten onur duyduklarını söyledi.

Projenin geleceğin mimarları çocuklar açısından değerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ayaz, "Müzik ile kitabın buluşması her çocuğumuzun kişisel gelişimine katkısı küçümsenemez bundan dolayı bu projeye kayıtsız kalamazdık. Proje kapsamında öğrencilerin sanatsal ve sosyal yönden desteklenmesi amacıyla okullarda müzik odası, kütüphane ve kitaplık oluşturularak öğrencileri kitap okumaya teşvik ederek müzikle buluşturmanın geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerini sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Ayaz, proje kapsamında okullarda oluşturulan müzik atölyelerine, YDA Dalaman Havalimanı İşletmelerinin katkılarıyla 15 farklı ritim müzik aletinden oluşan 13 set ritim grubu, orf müzik aletleri, ortaokul ve liselere 13 piyano, 65 bağlama, 65 gitar, 15 darbuka ve 3 cajon müzik aleti olmak üzere toplam 176 müzik aleti ve setinin kazandırıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dalaman Havalimanından eğitime destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:24:28. #1.16#
title