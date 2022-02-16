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Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Celal Bayar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin depo olarak kullanılan ahşap çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucu diğer katlar boşaltılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Dalaman, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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