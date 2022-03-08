Dalaman'da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dalaman'da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Dalaman'da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe merkezi ve mahallerinde yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç 30 vatandaş için proje uygulanıyor.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe merkezi ve mahallerinde yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç 30 vatandaş için proje uygulanıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Sosyal Hizmet Projeleri kapsamında yürütülen yaşlı ve engellilerin evlerinin temizlenmesine yönelik proje, 2020 ve 2021 yıllarında uygulanmıştı. Vatandaşların memnuniyeti de göz önünde bulundurularak projenin devam ettirilmesi kararı alındı.

Bu çerçevede, 2022 yılı için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne sunulan "Yaşlılara Yönelik Vefa Projesi" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayı ile uygun bulundu. Proje, Dalaman merkez ve mahallerinde yaşayan 3294 Sayılı kanun kapsamında bulunan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç 30 vatandaş için uygulanacak ve bu kapsamda yaşlı ve engellilerin evlerinin temizliği 15 günde bir düzenli olarak yapılacak.

14 Şubat'ta başlayan proje 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Ayrıca Projede çalıştırılmak üzere geçici süreli 3 personel de istihdam edildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, "Yaşlı ve Engellilerimize yönelik sosyal hizmet projelerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" diyerek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - MUĞLA

Dalaman'da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ediyor

Dalaman'da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dalaman, Engelli, Muğla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title