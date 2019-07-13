Dalaman'da yangın felaketi sonrası hayat normale dönmeye başladı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde geçen çarşamba günü başlayıp 47 saat süren mücadeleyle tamamen söndürülen orman yangın sonrası bölgedeki hayat normale dönmeye başladı. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, sosyal medyadaki, 'yangını PKK terör örgütünün üstlendiği' şeklindeki paylaşımların, gerçek dışı olduğunu belirtti. Çetinkaya, halkın bu tür paylaşımlara itibar etmemesini isteyerek, "Örgüte yakın kanallar bu tür yayınlar yaparak, dağılma noktasında olan üyelerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor" dedi.

Dalaman'ın kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde geçen çarşamba günü saat 15.00 sıralarında çıkan yangın; yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp, Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturanlardan evlerini boşaltmaları istendi. Orman ekipleri yangına 2'si havadan kontrol için kullanılan, diğerleri su atan 19 helikopter, 520 kişilik personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesi ile müdahale etti. Yangının ilerleyişi, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, rüzgarın hızının da azalmasıyla kesildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de helikopterlerin havalanmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgarla tekrar yer yer alevlenen yangın, perşembe günü sabahı bazı yerlerde tekrar başladı. Perşembe akşamı kısmen kontrol altına alınan yangın, dün havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin de başlamasıyla 47 saat sonra söndürüldü. Yaklaşık 400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, hala bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yangının tehlike yarattığı gerekçesiyle halkın hayvanlarıyla birlikte tahliye edildiği Taşbaşı ve Kepez mahallelerinde hayat normale dönmeye başladı. Vatandaşlar, yaşadıkları mahallelere döndü. Büyük ve küçükbaş hayvanlarını da ağıl ve ahırlarına yerleştirdi. Ayrıca yine tahliye edilen Göcek'teki bir hayvan barınağı, misafirlerini tekrar ağırlamaya başladı. Yangın nedeniyle Göçek'teki stadyumda misafir edilen köpek ve kediler, bölgenin normalleşmeye başlamasıyla tekrar barınağa taşındı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise sosyal medyadaki bir paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Yangını bölücü terör örgütü PKK'nın üstlendiği yönünde sosyal medyada paylaşımlarının yapıldığını, ancak bunun gerçek dışı olduğunu vurguladı. Çetinkaya, halkın bu tür paylaşımlara itibar etmemesini isteyerek, "Örgüte yakın kanallar bu tür yayınlar yaparak, dağılma noktasında olan üyelerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor" dedi. Orman işçilerinin saatlerce yangını kontrol altına alabilmek için canlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Jandarma teşkilatımız ile birlikte özel ekip kurarak, orman ekipleriyle koordineli bir şekilde yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de yangının terör örgütünce çıkarıldığı iddiası hakkında şunları söyledi:

"Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki; yangının terör örgütüyle hiçbir bağlantısı yoktur. Çıkış nedeninin yakılan anız ateşinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Araştırmamız sürüyor. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları için ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor."



Kaynak: DHA

- Muğla