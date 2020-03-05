Dalaman'da villa yangını
Dalaman ilçesinde bir villada çıkan yangın hasara yol açtı.
Dalaman ilçesinde bir villada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kapıkargın Mahallesi İncebel Tatil Sitesi Eska Evleri'ndeki bir villada yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri siteye gelerek yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın, evde hasar neden oldu.
Yapılan incelemede yangının klimadan çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA