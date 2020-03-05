Dalaman'da villa yangını
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Dalaman'da villa yangını

Dalaman ilçesinde bir villada çıkan yangın hasara yol açtı.

05.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:24
Dalaman'da villa yangını

ilçesinde bir villada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kapıkargın Mahallesi İncebel Tatil Sitesi Eska Evleri'ndeki bir villada yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri durumu ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri siteye gelerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın, evde hasar neden oldu.

Yapılan incelemede yangının klimadan çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA

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