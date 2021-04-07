Dalaman'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalaman'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Dalaman'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Dalaman ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce güçlükle çıkarıldı.

Dalaman ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce güçlükle çıkarıldı.

Akif Karabulut idaresindeki 48 YE 953 plakalı otomobil, Gürköy Mahallesi Değirmenyakası yolunda yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Devrilen aracın altında kalan sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekibince çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dalaman'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:18:48. #1.16#
title