Dalaman'da "Sporla Hayat Değişiyor" projesi gerçekleştirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlatılan "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında Kocagöl'de rafting, yelken ve kano etkinlikleri düzenlendi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlatılan "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında Kocagöl'de rafting, yelken ve kano etkinlikleri düzenlendi.

Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projenin ilk ayağında etkinlik anısına sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman'ın coğrafyası ve doğasıyla spor imkanlarının fazlasıyla yaşanabileceği imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Dalaman Çayı'nda geçtiğimiz yıllarda hem ulusal hem de uluslararası rafting organizasyonları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güldoğan, "Turizmi, spor turizmiyle de buluşturmak istiyoruz. Dalaman Çayı'nda yapılan raftingin yanı sıra denizle kısmen bağlantısı olan ilçemize çok yakın mevkideki Kocagöl'de su sporları faaliyetlerini hareketlendirmek istiyoruz. Bunun ilk adımı olarak yelken, kano ve durgun su rafting faaliyeti gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı