Dalaman'da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi - Haberler
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Dalaman'da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dalaman'da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hayrullah Kılıç tarafından 120 öğrenciye trafik güvenliği ve KADES uygulaması eğitimi verildi.

Öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik ışığı, yaya yolları, işaret levhaları, emniyet kemeri, öğrenci servisleri konularında gerçekleştirilen trafik eğitimlerinin ilçedeki tüm okullarda devam edeceği bildirildi. Trafik eğitimlerinin yanı sıra kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kullanıcılara sunulan KADES uygulamasının tanıtıma yönelik çalışmalarında devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Dalaman'da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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