Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasındaki, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasındaki, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, plastik atık deposu ile depoda bulanan reçineler yanarken, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangında dumandan etkilenen bazı işçiler çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolgahan KAYLI/ DALAMAN (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı