Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (1)
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Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (1)

Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (1)
Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

Altıntas Mahallesi'nde bulunan kağıt fabrikasında, saat 13.00 sıralarında, yangın başladı. Çalışanlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de itfaiye araçlarının sevk edildiği bölgede söndürme çalışması başlatıldı. Ayrıca fabrikanın lojmanı da önlem amaçlı olarak boşaltıldı. Ormanlık alanın da bulunduğu bölgede söndürme çalışmalarına 4 helikopterle havadan destek veriliyor. 


Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (1)
Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı

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