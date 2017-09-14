Dalaman'da Fetö Operasyonu; 1 Tutuklama
Dalaman’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Dalaman'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Erkan Ö. (30) Dalaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Ortaca Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Ortaca Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Erkan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Seydikemer Eşen Kapalı cezaevine gönderildi. - MUĞLA