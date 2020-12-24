Dalaman'da esrar operasyonu
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Dalaman'da esrar operasyonu

24.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:28
Dalaman'da esrar operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 ayrı ikamette yaptığı aramada 83 kök hint keneviri, 808.4 gr esrar maddesi, 1,25 gram takoz esrar ve uyuşturucu madde yetiştirme düzenekleri ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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