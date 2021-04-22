Dalaman'da engelli park yerlerini kullananlara ceza

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri engelli vatandaşlar için ayrılmış park yerlerine araçlarını park edenlere cezai işlem uyguladı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri engelli vatandaşlar için ayrılmış park yerlerine araçlarını park edenlere cezai işlem uyguladı.

Dalaman'da sokak ve cadde üzerinde engelliler için ayrılmış, tabela ve işaretler ile belirtilen alanlara yapılan hatalı park nedeniyle sürücülere ceza uygulandı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri engelliler için ayrılmış bölgelere park eden araçları tespit etti. Sahiplerine araçlarını kaldırmaları yönünde uyarı yaptı. Engelli park alanından çekilmeyen araçlara cezai işlem uygulandı. Araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

"Ortaca'da da ceza kesildi"

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği engelli vatandaşların araçları için ayrılmış park yerlerine aracını park edenlere cezai işlem uyguladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri engelliler için ayrılmış bölgelere park eden araç sahiplerine araçlarını kaldırmaları yönünde uyarı yaptı, araçlarının yanına gelmeyip çekilmeyen araçlar çekici yardımı ile otoparka çekildi. Yapılan uygulamalarda engelli otoparkına park eden araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'nci maddesine göre 288 Türk Lirası para cezası ve 10 puan ceza yazıldı. Ortaca Trafik Denetleme Büro Amirliğinden edinilen bilgiye göre engelliler için ayrılmış park yerlerine engelsiz araçların park etmemesi konusunda farkındalık oluşturmak adına denetimlerin daha sık yapılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı