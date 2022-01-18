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Dalaman'da ekmeğe zam

Dalaman'da ekmeğe zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 3 lira oldu.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 3 lira oldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ekmeğe zam yapıldı. İlçede Kasım ayında 2 lira satılan 200 gram ekmek, 2 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2,5 liraya satılan ekmeğe bugün bir kez daha zam geldi ve 200 gramlık ekmek 3 liradan satılmaya başlandı.

Fırıncıların son aylarda un fiyatları ile diğer maliyetlerinin iyice arttığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde çevre ilçelerde de ekmek fiyatına zam gelebileceği belirtiliyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Dalaman, Kasım, Muğla, Ekonomi, Haber

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