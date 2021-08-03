Dalaman'da da yangın başladı
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Dalaman'da da yangın başladı

Dalaman'da da yangın başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangınlarla boğuşan Muğla'da bir yangın haberi de Dalaman ilçesinden geldi. İlçenin dağlık ve ormanlık bölgesinde bulunan Narlı Mahallesi'nde yangın başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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