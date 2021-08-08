Son dakika haber | DALAMAN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
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Son dakika haber | DALAMAN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Son dakika haber | DALAMAN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Son dakika haber | DALAMAN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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