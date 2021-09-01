Dalaman'da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 3 yaralı
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Dalaman'da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 3 yaralı

Dalaman'da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürleyik mahallesi yakınlarında bulunan bir krom madeninde göçük meydana geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürleyik mahallesi yakınlarında bulunan bir krom madeninde göçük meydana geldi. Ocağın girişindeki kayaların göçmesi sonucu içeride mahsur akalanlar kurtarılırken hafif yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir firma tarafından işletilen krom madeni ocağının girişindeki kayalar göçtü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve acil sağlık ekibi gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu göçük nedeniyle içeride mahsur kalanlar kurtarıldı. Düşen kayalar nedeniyle hafif yaralanan 3 kişi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dalaman'da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 3 yaralı - Haberler
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