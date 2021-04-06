Dalaman'da asansör boşluğuna bırakılan soba külü yangına neden oldu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Dalaman ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dalaman ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Seyfettin İnce Caddesi'nde 3 katlı evin çatı bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Hızla yayılarak evin çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Bölgede inceleme yapan ekipler yangının asansör boşluğuna bırakılan soba külünden çıktığını tespit etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç