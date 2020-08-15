Dalaman'da 4 mahallenin su sorunu çözüme kavuşturuldu Dalaman ilçesinde su sıkıntısı yaşanan 4 mahallede, çalışma yapıldığı bildirdi.

Dalaman ilçesinde su sıkıntısı yaşanan 4 mahallede, çalışma yapıldığı bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik mahallerine yeni hat çekildiği belirtildi.

Çalışmaların bir haftada tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizm sezonun başlaması ve nüfus artışının ardından bazı mahallelerde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaya başladı. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri su sıkıntısı yaşanan mahallelere hızlı bir biçimde müdahale ederek sorunları çözüme kavuşturuyor. Bölgelerdeki su gözlerinin (membaların) kaptaj yapım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Üç aşamadan oluşan çalışmalarda bölgeye toplamda 2 bin 300 metre yeni hat çekildi."

Kaynak: AA