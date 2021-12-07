Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, helikopter destekli operasyonda, deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, helikopter destekli operasyonda, deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

İzmir ve Torbalı cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye yüklü miktarda skunk getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle bugün yapılan operasyonda, ormanın içine poşetlerle gizlenen 1,5 ton skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli ise gözaltına alındı.


Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Muğla'da helikopter destekli operasyon; 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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