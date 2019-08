Dalaman Çayı'nda rafting heyecanı turistleri cezbediyor

Türkiye'nin bin 440 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip turizm merkezlerinden Muğla'daki Dalaman Çayı, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlere rafting heyecanı yaşatıyor.

Bölgeyi ziyarete gelen turistler, tatillerine renk katmak amacıyla farklı turlara yöneliyor. Özellikle macera meraklısı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği turizm faaliyetlerinin başında ise soğuk sularda yapılan "rafting" geliyor.

Antik ismi İndos olan 229 kilometre uzunluğa sahip Dalaman Çayı, Toroslar'ın batısındaki Göktepe ve Yaylacık dağlarından inen kolların birleşmesiyle büyüyüp dar ve derin bir vadi içinden akarak rafting sporu için vazgeçilmez bir ortam sunuyor. Ortaca ilçesinin 8 kilometre güneyinden denize dökülen Dalaman Çayı, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alan turistik yörelere yakınlığı nedeniyle rafting meraklılarının yıl boyu ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en önemli rafting rotalarından biri olarak kabul edilen Dalaman Çayı'na erken saatlerde gelen turistler, can yeleği, kask ve su ayakkabılarını giyip, botlarla Akköprü Barajı'nda kürek çekiyor. Akköprü Barajı'ndan geçtikten sonra minibüslerle dağların arasından parkura ulaşan maceraseverler, patika yollardan yürüyerek Dalaman Çayı'ndaki parkurun başlangıç noktasına ulaşıyor.

Parkur hakkında eğiticilerden brifing alan ziyaretçiler, daha sonra botlarla kürek çekerek heyecan dolu bir gün için kendilerini serin sulara bırakıyor. Rafting parkuru süresince turistler yüzme molası da veriyor. Ulaşım, yemek, rafting giysileri, kaskları ve diğer araç-gereçleri turizm şirketleri tarafından karşılanan turistler, 13 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurlarda heyecanlı ve neşeli bir gün geçiriyor.

"Burası Türkiye'nin en zor parkurlarından"

Dalaman Rafting Merkezi Rehberi Fethi Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşından 70 yaşına kadar sağlığı elverişli herkesin rafting yapabileceğini söyledi.

Dalaman Çayı'nda doğasever turistler tarafından tercih edilen rafting etkinliğine, turizm sezonunda yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Rafting, Dalaman Çayı'nda günde bir kez yapılabiliyor. Burası Türkiye'nin en zor parkurlarından. Sezonda yaklaşık 15 bin turist ağırlıyoruz. Bu katılımların daha fazla olabilmesi için elimizden geldiğince raftingi tanıtmaya çalışıyoruz. Burada güvenliği de çok sıkı tutuyoruz. Kolay bir nehir değil, her yerde kayalık ve taşlıklar var. Temmuz ve ağustos, suyun en düşük olduğu dönemler. Ama yine de adrenalin burada had safhada. Çünkü raftinge 830 metreden başlıyoruz, 280 metreye kadar iniyoruz. Yani nehirde zirveden başlayıp, bu seviyeye inmek adrenalini yüksek tutuyor."

Rafting yapmak için İstanbul'dan gelen Tülin Dedemen, parkurun çok heyecanlı ve zor olduğunu dile getirdi.

Doğayla iç içe, heyecan verici bir etkinliğe katıldıklarını, unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirten Dedemen, "Raftingi daha önce de yaptım. Bu üçüncü yapışım ve çok seviyorum. Parkurun tehlikeli noktaları da var, sakin yerleri de var. Bugün benim için biraz tehlikeliydi." dedi.

Reyhan Kürkçü de çok keyifli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Herkese tavsiye ederim. Heyecan, adrenalin yüksekti, çok güzeldi." diye konuştu.

Hollandalı turist Daan Jesse ise Muğla'ya tatil için ailesiyle geldiğini, Dalaman Çayı'nda rafting yapmanın çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

