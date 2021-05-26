Dalaman Atatürk Spor Salonu yenileniyor
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Dalaman Atatürk Spor Salonu yenileniyor

Dalaman Atatürk Spor Salonu yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu bakım onarım işi için imzalar atıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu bakım onarım işi için imzalar atıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Dalaman Atatürk Spor Salonu bakım onarım işine ait sözleşme, İl Müdürü Ömer İlman ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalandı. Dalaman Spor Kompleksi içinde bulunan bin 500 seyirci kapasiteli Dalaman Atatürk Spor Salonu'nun soyunma odaları yenilenecek, basketbol saha zemini P2 poliüretan zemin kaplama olacak, ısıtma sistemi taşıma doğal gaza dönüştürülecek, pencere ve kapılar yenilenecek, çatı bakım onarımı yapılacak ve iç dış cephe boyanacak. Toplam ihale bedeli 1 milyon 800 bin lira olan spor salonunun bakım onarım işi 2021 yılı sonunda tamamlanacak. - MUĞLA

Dalaman Atatürk Spor Salonu yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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