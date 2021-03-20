Dalaman Akköprü Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
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Dalaman Akköprü Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

20.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:42
Dalaman Akköprü Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında hizmete alınarak enerji üretiminde büyük katkı sağlayan Muğla Dalaman Akköprü Barajı, milli ekonomiye 1 Milyar 353 Milyon 612 Bin liralık fayda sağladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında hizmete alınarak enerji üretiminde büyük katkı sağlayan Muğla Dalaman Akköprü Barajı, milli ekonomiye 1 Milyar 353 Milyon 612 Bin liralık fayda sağladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dalaman Akköprü Barajı'nın hizmete alındığı 2011 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 1 Milyar 353 Milyon 612 Bin liralık katkı sağladığını söyledi. Yıldız, yaptığı açıklamada, "Barajın temelden yüksekliği 162,50 metredir. 419,20 milyon m su biriktirme hacmine sahip baraj, 121 bin 240 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olup; sulama çalışmaların aralıksız devam ediyor. Dalaman Ovası Sulaması Projesi tamamlandığında Dalamanın Modern Sulama sistemine kavuşacak, çiftçilerimiz ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Yıldız, barajın Türk ekonomisine katkısına ilişkin, "2011 yılında hizmete alınan Dalaman Akköprü Barajı ile 20 Bin dekar arazinin taşkın riski önlenerek Ülke ekonomisine yıllık 48 Milyon liralık katkı sağlıyor ve Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ilçe merkezleri ve köyleri ile turistik tesisler taşkın zararından korunuyor. Ayrıca yıllık 343 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2011 yılından bugüne kadar toplam 1 Milyar 800 Milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek 118 bin 107 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye 1 Milyar 353 Milyon 612 Bin liralık katkı sağlandı" dedi. - MUĞLA

Dalaman Akköprü Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
Dalaman Akköprü Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
Dalaman Akköprü Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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