Dalaman Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem

MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ortaca ilçesi ve kırsal mahallerinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nen merkez üssünü Akdeniz'de, Dalaman açıkları olarak saptadığı deprem, bugün saat 10.29'da meydana geldi. Yerin 7,31 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman ve kırsal mahallesi Kapıkargın ile Ortaca ve kırsal mahalleleri Sarıgerme, Fevziye, Güzelyurt ve Mergenli de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - Muğla

Kaynak: DHA